Славия-Мозырь - Слуцк

|21 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Слуцк
|6 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Слуцк
|1:0
|Славия-Мозырь
|21 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Слуцк
|6 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Слуцк
|1:0
|Славия-Мозырь
|21 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Слуцк
|2:1
|Славия-Мозырь
|6 тур
|23 апреля, пятница
|20:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|Слуцк
|16 тур
|3 июля, пятница
|17:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|Слуцк
|1 тур
|22 марта, воскресенье
|14:00
|Слуцк
|3:1
|Славия-Мозырь
|26 тур
|26 октября, суббота
|15:00
|Слуцк
|0:0
|Славия-Мозырь
|11 тур
|15 июня, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Слуцк
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Славия-Мозырь
|1:2
|Слуцк
|10 тур
|27 мая, суббота
|17:00
|Слуцк
|0:0
|Славия-Мозырь
|16 тур
|29 июля, пятница
|18:00
|Слуцк
|1:0
|Славия-Мозырь
|1 тур
|2 апреля, суббота
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Слуцк
|22 тур
|3 октября, суббота
|15:30
|Славия-Мозырь
|1:6
|Слуцк
|9 тур
|5 июня, пятница
|18:00
|Слуцк
|3:1
|Славия-Мозырь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0