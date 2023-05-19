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Ислочь - БАТЭ

19.05.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Ислочь - БАТЭ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
26 тур
20 октября, четверг 15:00 Ислочь 0:0 БАТЭ
11 тур
18 июня, суббота 18:00 БАТЭ 0:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
21 тур
28 августа, суббота 20:30 БАТЭ 2:2 Ислочь
6 тур
25 апреля, воскресенье 15:45 Ислочь 1:4 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
26 тур
18 октября, воскресенье 15:45 Ислочь 2:2 БАТЭ
11 тур
31 мая, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 19:45 БАТЭ 2:4 Ислочь
12 тур
22 июня, суббота 17:00 Ислочь 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
7 октября, воскресенье 14:30 Ислочь 2:1 БАТЭ
9 тур
28 мая, понедельник 18:45 БАТЭ 1:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
18 сентября, понедельник 19:45 Ислочь 0:2 БАТЭ
7 тур
10 мая, среда 20:00 БАТЭ 2:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:1 Ислочь
9 тур
7 июля, четверг 18:30 Ислочь 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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