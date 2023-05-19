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Динамо-Брест - Гомель

19.05.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
26 тур
19 октября, среда 18:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
11 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
24 тур
24 сентября, пятница 20:00 Гомель 0:0 Динамо-Брест
9 тур
16 мая, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 1:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
26 октября, суббота 17:00 Гомель 1:2 Динамо-Брест
11 тур
16 июня, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Гомель
14 тур
29 июня, пятница 20:45 Гомель 0:6 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 0:1 Динамо-Брест
15 тур
1 июля, суббота 18:30 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
19 октября, понедельник 18:00 Динамо-Брест 0:4 Гомель
10 тур
17 июня, среда 18:30 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Гомель 6:3 Динамо-Брест
2 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, среда 19:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
20 тур
1 ноября, четверг 18:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
24 тур
15 сентября, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:1 Гомель
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Динамо-Брест 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Гомель
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 1:2 Гомель
4 тур
15 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Динамо-Брест
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 3:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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