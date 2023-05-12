Введите ваш ник на сайте

Энергетик-БГУ - Минск

12.05.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Энергетик-БГУ - Минск
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
23 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Энергетик-БГУ
8 тур
14 мая, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 2:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
28 тур
6 ноября, суббота 13:00 Энергетик-БГУ 1:1 Минск
13 тур
17 июня, четверг 18:00 Минск 2:1 Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2020
18 тур
19 июля, воскресенье 16:45 Минск 2:1 Энергетик-БГУ
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Энергетик-БГУ 2:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
27 сентября, пятница 18:45 Минск 1:6 Энергетик-БГУ
8 тур
17 мая, пятница 17:00 Энергетик-БГУ 3:3 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 