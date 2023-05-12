Энергетик-БГУ - Минск

|23 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Энергетик-БГУ
|8 тур
|14 мая, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Минск
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Энергетик-БГУ
|8 тур
|14 мая, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Минск
|28 тур
|6 ноября, суббота
|13:00
|Энергетик-БГУ
|1:1
|Минск
|13 тур
|17 июня, четверг
|18:00
|Минск
|2:1
|Энергетик-БГУ
|18 тур
|19 июля, воскресенье
|16:45
|Минск
|2:1
|Энергетик-БГУ
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|14:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Минск
|23 тур
|27 сентября, пятница
|18:45
|Минск
|1:6
|Энергетик-БГУ
|8 тур
|17 мая, пятница
|17:00
|Энергетик-БГУ
|3:3
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0