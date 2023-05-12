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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

12.05.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
23 тур
1 октября, суббота 17:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
13 мая, пятница 20:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
29 тур
20 ноября, суббота 13:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
14 тур
27 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
2 августа, воскресенье 16:00 Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
15 тур
13 июля, суббота 20:45 БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
15 тур
6 июля, пятница 19:00 БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
6 ноября, понедельник 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ
13 тур
20 июня, вторник 19:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
28 тур
5 ноября, суббота 17:00 БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ
13 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
7 тур
20 мая, среда 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
23 тур
13 сентября, суббота 20:30 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
10 июля, четверг 21:00 БАТЭ 1:1 Торпедо-БелАЗ
6 тур
4 мая, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ
25 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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