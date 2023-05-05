Минск - Гомель

|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Минск
|1:1
|Гомель
|15 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Гомель
|0:3
|Минск
|26 тур
|17 октября, воскресенье
|13:00
|Минск
|0:0
|Гомель
|11 тур
|30 мая, воскресенье
|14:00
|Гомель
|5:0
|Минск
|19 тур
|14 сентября, понедельник
|19:30
|Минск
|1:0
|Гомель
|6 тур
|17 мая, воскресенье
|18:30
|Гомель
|3:0
|Минск
|26 тур
|29 сентября, суббота
|21:15
|Минск
|1:1
|Гомель
|18 тур
|8 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|2:2
|Минск
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Минск
|1:2
|Гомель
|26 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:0
|Минск
|20 тур
|8 августа, понедельник
|17:00
|Гомель
|2:1
|Минск
|9 тур
|11 мая, среда
|00:00
|Минск
|2:1
|Гомель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0