Шахтер - Минск

|24 тур
|8 октября, суббота
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Минск
|9 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Шахтер
|16 тур
|31 октября, воскресенье
|14:30
|Минск
|0:3
|Шахтер
|1 тур
|13 марта, суббота
|20:45
|Шахтер
|1:0
|Минск
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|3:0
|Минск
|3 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Минск
|0:1
|Шахтер
|25 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:2
|Минск
|15 тур
|23 июня, суббота
|18:00
|Минск
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|10 апреля, вторник
|19:00
|Шахтер
|7:0
|Минск
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Минск
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|4 июля, понедельник
|19:00
|Минск
|0:1
|Шахтер
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Шахтер
|1:0
|Минск
|31 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Минск
|1:2
|Шахтер
|18 тур
|4 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Минск
|7 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Минск
|0:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0