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Торпедо-БелАЗ - Ислочь

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Торпедо-БелАЗ - Ислочь
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
30 тур
12 ноября, суббота 14:00 Ислочь 3:0 Торпедо-БелАЗ
15 тур
16 июля, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
24 тур
25 сентября, суббота 14:00 Ислочь 0:0 Торпедо-БелАЗ
9 тур
15 мая, суббота 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:3 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2020
29 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Ислочь
14 тур
20 июня, суббота 16:00 Ислочь 2:2 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 14:30 Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь
10 тур
31 мая, пятница 18:45 Ислочь 1:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
18 августа, суббота 18:45 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
3 тур
14 апреля, суббота 19:45 Ислочь 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 18:30 Ислочь 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
1 апреля, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
22 октября, суббота 15:30 Ислочь 3:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
10 июня, пятница 19:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Ислочь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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