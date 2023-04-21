Торпедо-БелАЗ - Ислочь

|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Ислочь
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Ислочь
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Ислочь
|24 тур
|25 сентября, суббота
|14:00
|Ислочь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|15 мая, суббота
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:3
|Ислочь
|29 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Ислочь
|14 тур
|20 июня, суббота
|16:00
|Ислочь
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|14:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Ислочь
|10 тур
|31 мая, пятница
|18:45
|Ислочь
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|18 августа, суббота
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|3 тур
|14 апреля, суббота
|19:45
|Ислочь
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|29 июля, суббота
|18:30
|Ислочь
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|1 апреля, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|26 тур
|22 октября, суббота
|15:30
|Ислочь
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|10 июня, пятница
|19:30
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Ислочь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0