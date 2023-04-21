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Сморгонь - Слуцк

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Сморгонь - Слуцк
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2021
27 тур
23 октября, суббота 13:00 Слуцк 2:1 Сморгонь
12 тур
12 июня, суббота 14:45 Сморгонь 1:1 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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