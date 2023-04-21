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Динамо-Брест - БАТЭ

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест - БАТЭ
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
25 тур
15 октября, суббота 19:00 БАТЭ 4:1 Динамо-Брест
10 тур
28 мая, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
17 тур
25 июля, воскресенье 20:45 БАТЭ 0:2 Динамо-Брест
2 тур
20 марта, суббота 18:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
25 тур
26 сентября, суббота 20:00 БАТЭ 2:4 Динамо-Брест
10 тур
20 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
25 сентября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
3 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
31 октября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
3 тур
14 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
11 августа, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
3 тур
15 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 21:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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