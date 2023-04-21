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Минск - Неман

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Минск - Неман
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
22 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Неман 1:1 Минск
7 тур
8 мая, воскресенье 13:00 Минск 3:2 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
20 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Минск 0:4 Неман
5 тур
17 апреля, суббота 16:00 Неман 0:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
24 тур
18 сентября, пятница 18:30 Неман 2:0 Минск
9 тур
29 августа, суббота 14:30 Минск 4:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
25 октября, пятница 19:00 Неман 1:0 Минск
11 тур
14 июня, пятница 18:45 Минск 2:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Минск 1:2 Неман
14 тур
30 июня, суббота 20:45 Неман 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:1 Неман
12 тур
15 июня, четверг 18:30 Неман 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
27 августа, суббота 18:30 Минск 0:1 Неман
5 тур
29 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 18:30 Неман 1:1 Минск
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Минск 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Минск 2:1 Неман
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Неман 2:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Минск 1:1 Неман
7 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:2 Минск
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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