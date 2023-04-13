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Шахтер - Гомель

13.04.2023, Четверг, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Шахтер - Гомель
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
21 тур
11 сентября, воскресенье 20:30 Гомель 0:3 Шахтер
6 тур
2 мая, понедельник 17:00 Шахтер 1:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
30 тур
28 ноября, воскресенье 13:00 Шахтер 0:1 Гомель
15 тур
27 октября, среда 19:30 Гомель 2:3 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 18:45 Шахтер 3:1 Гомель
4 тур
21 апреля, воскресенье 19:45 Гомель 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
6 октября, суббота 18:00 Гомель 0:3 Шахтер
9 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
7 августа, понедельник 18:30 Гомель 0:0 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Шахтер 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 4:1 Гомель
4 тур
4 мая, понедельник 19:30 Гомель 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
8 ноября, суббота 15:00 Шахтер 3:0 Гомель
25 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Шахтер 0:1 Гомель
9 тур
26 мая, понедельник 20:00 Гомель 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:3 Шахтер
26 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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