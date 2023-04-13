БАТЭ - Динамо

|21 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Динамо
|6 тур
|2 мая, понедельник
|19:00
|Динамо
|2:2
|БАТЭ
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|17:30
|Динамо
|1:1
|БАТЭ
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|3:3
|Динамо
|15 тур
|10 августа, понедельник
|20:15
|БАТЭ
|0:1
|Динамо
|2 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|1 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|1:2
|БАТЭ
|24 тур
|22 сентября, понедельник
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Динамо
|25 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|БАТЭ
|17 тур
|1 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|1:3
|Динамо
|6 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:2
|БАТЭ
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|2:2
|Динамо
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|БАТЭ
|4 тур
|15 апреля, пятница
|21:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо
|31 тур
|8 ноября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо
|20 тур
|22 сентября, среда
|18:00
|БАТЭ
|2:3
|Динамо
|9 тур
|11 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|0:1
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0