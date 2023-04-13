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Слуцк - Динамо-Брест

13.04.2023, Четверг, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Слуцк - Динамо-Брест
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
30 тур
12 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
15 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Слуцк 2:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
22 тур
11 сентября, суббота 18:50 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
7 тур
29 апреля, четверг 18:00 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
22 октября, четверг 17:00 Динамо-Брест 3:1 Слуцк
2 тур
28 марта, суббота 13:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:2 Слуцк
10 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 1:3 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 4:0 Слуцк
8 тур
23 мая, среда 17:15 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
11 тур
9 июня, четверг 19:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
19 сентября, суббота 15:30 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
28 тур
25 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Слуцк
23 тур
13 сентября, суббота 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
13 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
6 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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