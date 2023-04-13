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Ислочь - Белшина

13.04.2023, Четверг, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Ислочь - Белшина
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
24 тур
9 октября, воскресенье 15:30 Ислочь 2:0 Белшина
9 тур
21 мая, суббота 15:00 Белшина 2:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2020
23 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Белшина 2:3 Ислочь
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Ислочь 2:1 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 15:00 Белшина 0:0 Ислочь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Ислочь 2:3 Белшина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
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