Введите ваш ник на сайте

Минск - БАТЭ

07.04.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Минск - БАТЭ
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:2 Минск
14 тур
9 июля, суббота 19:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
19 тур
15 августа, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Минск
4 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
19 тур
26 июля, воскресенье 18:00 БАТЭ 6:0 Минск
4 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Минск 0:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:45 Минск 3:2 БАТЭ
5 тур
26 апреля, пятница 20:45 БАТЭ 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 20:45 БАТЭ 2:0 Минск
2 тур
6 апреля, пятница 17:00 Минск 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:30 Минск 1:0 БАТЭ
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 20:00 БАТЭ 3:1 Минск
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 