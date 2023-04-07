Гомель - Неман

|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Неман
|3:0
|Гомель
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|20:00
|Гомель
|0:0
|Неман
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Неман
|3:0
|Гомель
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|20:00
|Гомель
|0:0
|Неман
|19 тур
|15 августа, воскресенье
|20:30
|Неман
|1:0
|Гомель
|4 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Гомель
|2:0
|Неман
|23 тур
|1 октября, понедельник
|18:30
|Неман
|2:0
|Гомель
|8 тур
|21 мая, понедельник
|20:45
|Гомель
|0:2
|Неман
|15 тур
|9 августа, воскресенье
|17:30
|Неман
|1:0
|Гомель
|2 тур
|18 апреля, суббота
|17:00
|Гомель
|0:0
|Неман
|30 тур
|10 ноября, воскресенье
|19:00
|Неман
|1:2
|Гомель
|25 тур
|30 сентября, понедельник
|20:00
|Гомель
|0:1
|Неман
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Гомель
|0:1
|Неман
|22 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:1
|Неман
|11 тур
|18 мая, пятница
|19:00
|Неман
|1:1
|Гомель
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Неман
|2:2
|Гомель
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Гомель
|1:0
|Неман
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:30
|Неман
|0:0
|Гомель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0