Ислочь - Динамо-Брест

|17 тур
|13 августа, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:2
|Динамо-Брест
|2 тур
|2 апреля, суббота
|19:15
|Динамо-Брест
|2:2
|Ислочь
|17 тур
|13 августа, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:2
|Динамо-Брест
|2 тур
|2 апреля, суббота
|19:15
|Динамо-Брест
|2:2
|Ислочь
|27 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Ислочь
|12 тур
|13 июня, воскресенье
|17:00
|Ислочь
|1:1
|Динамо-Брест
|19 тур
|25 июля, суббота
|16:30
|Ислочь
|2:0
|Динамо-Брест
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Ислочь
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|15:30
|Ислочь
|1:1
|Динамо-Брест
|13 тур
|29 июня, суббота
|20:45
|Динамо-Брест
|5:1
|Ислочь
|27 тур
|3 ноября, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Ислочь
|12 тур
|18 июня, понедельник
|20:45
|Ислочь
|0:1
|Динамо-Брест
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|4:1
|Ислочь
|6 тур
|5 мая, пятница
|18:00
|Ислочь
|3:1
|Динамо-Брест
|20 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Ислочь
|5 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Ислочь
|2:4
|Динамо-Брест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0