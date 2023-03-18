Гомель - БАТЭ

|20 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|5 тур
|22 апреля, пятница
|20:00
|БАТЭ
|2:1
|Гомель
|14 тур
|22 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Гомель
|3 тур
|13 апреля, воскресенье
|15:00
|Гомель
|0:3
|БАТЭ
|32 тур
|1 декабря, воскресенье
|14:00
|БАТЭ
|2:0
|Гомель
|27 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|23 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Гомель
|1:2
|БАТЭ
|21 тур
|17 августа, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Гомель
|10 тур
|12 мая, суббота
|18:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|27 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|0:0
|Гомель
|22 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|БАТЭ
|1:1
|Гомель
|11 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Гомель
|0:0
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гомель
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Славия-Мозырь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ислочь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шахтер Сл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нафтан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Минск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0