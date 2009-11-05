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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - ПСВ
Копенгаген - ПСВ: обзор матча 05 ноября 2009
Копенгаген
05.11.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
40'
Й. Гронкьяер (П)
71'
Б. Джуджак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ПСВ
Замена
Т. Симонс
️️️️
Ж. Рейс
Замена
Л. Сьонко
️️️️
Х. Норрегаард
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Замена
С. Сантин
️️️️
Й. Гронкьяер
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Энгелаар
Желтая карточка
О. Энгелаар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Гронкьяер
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Ульрик Лаурсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Копенгаген
41
Руне Нильсен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
70
Сезар Сантин
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-5-1
1
Виланд
17
Вендт
0
Лаурсен
15
Антонссон
3
Поспех
10
Гронкьяер
4
Норрегаард
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Вингаард
14
Н'Дойе
3-3-3
15
Исакссон
11
Манолев
2
Родригес
30
Сальсидо
17
Баккал
24
Энгелаар
10
Джуджак
17
Афеллай
13
Рейс
27
Лазович
4
Норрегаард
7
Сьонко
7
Сьонко
4
Норрегаард
10
Гронкьяер
70
Сантин
70
Сантин
10
Гронкьяер
26
Вукович
26
Вукович
13
Рейс
3
Симонс
3
Симонс
13
Рейс
24
Энгелаар
11
Тойвонен
11
Тойвонен
24
Энгелаар
Остались в запасе
Копенгаген
ПСВ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Руне Нильсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Кассио
ВР
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Руне Нильсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Копенгаген - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Гриняк
(Братислава)
Стадион:
Паркен
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