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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Копенгаген
ПСВ - Копенгаген: обзор матча 22 октября 2009
ПСВ
22.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
72'
Ж. Рейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Копенгаген
Желтая карточка
З. Поспех
Желтая карточка
С. Манолев
Замена
М. Вингаард
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
С. Сантин
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
Аилтон
️️️️
Х. Норрегаард
ГОЛ! 1:0!
Ж. Рейс
Замена
К. Сальсидо
️️️️
Т. Симонс
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Баккал
Желтая карточка
Т. Симонс
Желтая карточка
Й. Гронкьяер
Пенальти не реализован!
Ж. Рейс
Желтая карточка
М. Антонссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Жонатан Рейс
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
0
Ульрик Лаурсен
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ПСВ
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Копенгаген
41
Руне Нильсен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
70
Сезар Сантин
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
2-4-3
15
Исакссон
2
Родригес
11
Манолев
10
Джуджак
3
Симонс
24
Энгелаар
17
Баккал
17
Афеллай
27
Лазович
13
Рейс
4-5-1
1
Виланд
3
Поспех
15
Антонссон
0
Лаурсен
17
Вендт
4
Норрегаард
31
Кристенсен
6
Квист
13
Хатчинсон
10
Гронкьяер
14
Н'Дойе
3
Симонс
30
Сальсидо
30
Сальсидо
3
Симонс
26
Вукович
26
Вукович
17
Баккал
11
Тойвонен
11
Тойвонен
17
Баккал
31
Кристенсен
10
Вингаард
10
Вингаард
31
Кристенсен
14
Н'Дойе
70
Сантин
70
Сантин
14
Н'Дойе
4
Норрегаард
9
Аилтон
9
Аилтон
4
Норрегаард
Остались в запасе
ПСВ
Копенгаген
1
Кассио
ВР
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
41
Руне Нильсен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
4
Дирк Марселлис
ПЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
41
Руне Нильсен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Либор Сьонко
ПП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча ПСВ - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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