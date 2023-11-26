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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Викинг
Олесунн - Викинг: обзор матча 26 ноября 2023
Олесунн
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
0 : 3
Завершен
Викинг
11'
S. Adegbenro
57'
С. Свендсен
88'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Викинг
88'
ГОЛ! 0:3!
З. Трипич
Замена
И. Атанга
️️️️
К. Эдемарксбаккен
69'
68'
Замена
Д. Белл
️️️️
М. Сольбаккен
61'
Замена
С. Аукленд
️️️️
С. Свендсен
61'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
S. Adegbenro
61'
Замена
Х. Танген
️️️️
П. Язбек
Замена
H. Melland
️️️️
Э. Сегберг
58'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Свендсен
Пас отдал
З. Трипич
11'
ГОЛ! 0:1!
S. Adegbenro
Пас отдал
Х. Хауген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
(К)
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
9
Sander Kilen
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
24
Vetle Auklend
ЦП
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Грютебуст
25
Китолано
23
27
Хопланд
23
Сегберг
28
Диоп
6
33
Эдемарксбаккен
22
19
8
4-4-2
1
Гуннарссон
2
Хауген
3
Веватне
3
44
Диоп
8
Язбек
10
Трипич
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
24
7
Свендсен
25
Китолано
2
2
25
Китолано
23
Сегберг
16
16
23
Сегберг
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
7
Сольбаккен
8
Белл
8
Белл
7
Сольбаккен
8
Язбек
27
Танген
27
Танген
8
Язбек
7
Свендсен
8
Аукленд
8
Аукленд
7
Свендсен
24
15
Салвесен
15
Салвесен
24
Остались в запасе
Олесунн
Викинг
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
9
Sander Kilen
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
24
Vetle Auklend
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
9
Sander Kilen
ЦП
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
24
Vetle Auklend
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Олесунн - Викинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Sivert Amland, Norway
Стадион:
Color Line Stadion, Aalesund
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