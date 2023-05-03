Буде-Глимт - Одд

|17 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|7:0
|Одд
|12 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Одд
|3:2
|Буде-Глимт
|17 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|7:0
|Одд
|12 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Одд
|3:2
|Буде-Глимт
|18 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Одд
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:0
|Буде-Глимт
|17 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|6:1
|Одд
|5 тур
|1 июля, среда
|19:00
|Одд
|0:4
|Буде-Глимт
|20 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Одд
|3:1
|Буде-Глимт
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:0
|Одд
|19 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Одд
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:0
|Буде-Глимт
|16 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Одд
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|16:30
|Одд
|2:1
|Буде-Глимт
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Буде-Глимт
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|16:30
|Буде-Глимт
|2:4
|Одд
|27 тур
|19 октября, воскресенье
|20:00
|Одд
|4:3
|Буде-Глимт
|15 тур
|12 июля, суббота
|20:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Одд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0