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Буде-Глимт - Одд

03.05.2023, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 18 тур Буде-Глимт - Одд
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
17 тур
6 августа, суббота 17:00 Буде-Глимт 7:0 Одд
12 тур
2 июля, суббота 19:00 Одд 3:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
18 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:1 Одд
6 тур
30 мая, воскресенье 19:00 Одд 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
17 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 6:1 Одд
5 тур
1 июля, среда 19:00 Одд 0:4 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
30 августа, пятница 20:00 Одд 3:1 Буде-Глимт
13 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
20 августа, понедельник 20:00 Буде-Глимт 1:1 Одд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Одд 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Одд
9 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Одд 2:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Буде-Глимт
3 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Буде-Глимт 2:4 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 20:00 Одд 4:3 Буде-Глимт
15 тур
12 июля, суббота 20:00 Буде-Глимт 0:3 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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