Введите ваш ник на сайте

Русенборг - Одд

30.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 16 тур Русенборг - Одд
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
4 тур
30 апреля, воскресенье 20:15 Одд Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2022
16 тур
30 июля, суббота 19:00 Одд 2:3 Русенборг
2 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
16 тур
22 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 5:0 Одд
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Одд 2:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Русенборг 4:1 Одд
12 тур
2 августа, воскресенье 21:30 Одд 2:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
18 тур
17 августа, суббота 19:00 Одд 1:1 Русенборг
2 тур
8 апреля, понедельник 20:00 Русенборг 1:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 3:1 Одд
3 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Одд 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Одд 1:0 Русенборг
1 тур
2 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:2 Одд
1 тур
12 марта, суббота 20:00 Одд 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 19:00 Русенборг 3:0 Одд
6 тур
3 мая, воскресенье 21:00 Одд 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Одд 0:1 Русенборг
3 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 2:0 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 