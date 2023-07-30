Русенборг - Одд

|4 тур
|30 апреля, воскресенье
|20:15
|Одд
|Русенборг
|16 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Одд
|2:3
|Русенборг
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Одд
|16 тур
|22 августа, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|5:0
|Одд
|11 тур
|4 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:2
|Русенборг
|20 тур
|4 октября, воскресенье
|21:30
|Русенборг
|4:1
|Одд
|12 тур
|2 августа, воскресенье
|21:30
|Одд
|2:1
|Русенборг
|18 тур
|17 августа, суббота
|19:00
|Одд
|1:1
|Русенборг
|2 тур
|8 апреля, понедельник
|20:00
|Русенборг
|1:1
|Одд
|28 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|3:1
|Одд
|3 тур
|2 апреля, понедельник
|21:00
|Одд
|1:1
|Русенборг
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Одд
|1:0
|Русенборг
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:0
|Одд
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:2
|Одд
|1 тур
|12 марта, суббота
|20:00
|Одд
|1:0
|Русенборг
|16 тур
|12 июля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Одд
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|21:00
|Одд
|1:2
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0