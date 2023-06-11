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Одд - Мольде

11.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 10 тур Одд - Мольде
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
10 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Мольде
18 тур
11 мая, среда 20:00 Мольде 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Одд 1:3 Мольде
12 тур
11 июля, воскресенье 19:00 Мольде 5:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2020
29 тур
16 декабря, среда 20:00 Одд 1:4 Мольде
15 тур
22 августа, суббота 16:00 Мольде 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Мольде 2:2 Одд
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Одд 2:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Одд 1:1 Мольде
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
11 сентября, понедельник 20:00 Мольде 2:1 Одд
10 тур
21 мая, воскресенье 21:00 Одд 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Мольде 4:2 Одд
11 тур
16 мая, понедельник 19:00 Одд 2:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
19 тур
9 августа, воскресенье 21:00 Одд 2:2 Мольде
1 тур
7 апреля, вторник 20:00 Мольде 1:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 2:0 Одд
2 тур
5 апреля, суббота 17:30 Одд 2:1 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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