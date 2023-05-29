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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Викинг
Буде-Глимт - Викинг: обзор матча 29 мая 2023
Буде-Глимт
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
5 : 1
Завершен
Викинг
18'
А. Гренбек
28'
Д. Мвука
88'
А. Пеллегрино
90+1'
П. Берг
90+5'
Д. Мвука
78'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Викинг
ГОЛ! 5:1!
Д. Мвука
Пас отдал
У. Ветлесен
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
П. Берг
90'
+1
Замена
М. Лоде
️️️️
О. Бьортуфт
90'
+1
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Б. Вембангомо
90'
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Серенсен
88'
85'
Желтая карточка
Н. Сандберг
Замена
С. Фет
️️️️
А. Гренбек
80'
78'
ГОЛ! 2:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
П. Язбек
74'
Замена
П. Язбек
️️️️
Я. де Ланлай
74'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
З. Трипич
67'
Желтая карточка
З. Трипич
61'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
С. Свендсен
61'
Замена
Х. Танген
️️️️
Б. Бьярнасон
Желтая карточка
П. Берг
58'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Стенснесс
ГОЛ! 2:0!
Д. Мвука
Пас отдал
Ф. Мумбанья
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Гренбек
Пас отдал
Б. Вембангомо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
11
Гренбек
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
29
Мумбанья
4-3-3
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
6
Стенснесс
20
Паттинама
10
Трипич
7
Сольбаккен
8
Бьярнасон
15
Салвесен
11
де Ланлай
7
Свендсен
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Лоде
2
Лоде
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
11
Гренбек
19
Фет
19
Фет
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
11
де Ланлай
8
Язбек
8
Язбек
11
де Ланлай
8
Бьярнасон
27
Танген
27
Танген
8
Бьярнасон
7
Свендсен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
7
Свендсен
10
Трипич
23
Сандберг
23
Сандберг
10
Трипич
Остались в запасе
Буде-Глимт
Викинг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
2
Херман Хауген
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
2
Херман Хауген
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Буде-Глимт - Викинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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