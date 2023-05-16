Введите ваш ник на сайте

Викинг - Одд

16.05.2023, Вторник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Викинг - Одд
...
Матч начнется в 19:00 мск
...
Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Одд
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Одд 2:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Викинг 3:1 Одд
13 тур
17 июля, суббота 19:00 Одд 3:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2020
21 тур
4 ноября, среда 21:00 Одд 3:0 Викинг
7 тур
12 июля, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:0 Одд
4 тур
23 апреля, вторник 20:00 Одд 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 19:00 Одд 0:2 Викинг
5 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Одд 2:2 Викинг
4 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Викинг 0:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Одд 1:0 Викинг
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
13 сентября, суббота 17:30 Одд 4:1 Викинг
7 тур
5 мая, понедельник 21:00 Викинг 1:1 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 