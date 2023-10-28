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Актобе - Жетысу

28.10.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Актобе - Жетысу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
1 тур
4 марта, суббота 13:00 Жетысу 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
22 тур
26 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 2:0 Жетысу
10 тур
9 мая, воскресенье 13:00 Жетысу 1:5 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2019
23 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Жетысу 5:0 Актобе
21 тур
3 августа, суббота 17:00 Актобе 1:2 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 14:00 Жетысу 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
24 тур
25 августа, суббота 18:00 Актобе 2:3 Жетысу
19 тур
21 июля, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Актобе
9 тур
9 мая, среда 16:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 14:30 Жетысу 1:1 Актобе
4 тур
9 апреля, суббота 17:00 Актобе 3:2 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
27 июня, суббота 15:30 Жетысу 1:1 Актобе
8 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 1:0 Актобе
5 тур
9 апреля, среда 15:00 Актобе 1:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Жетысу 0:0 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 17:00 Жетысу 1:1 Актобе
3 тур
25 марта, воскресенье 15:00 Актобе 4:0 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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