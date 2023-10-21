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Окжетпес - Актобе

21.10.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Окжетпес - Актобе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
2 тур
9 марта, четверг 13:00 Актобе 5:1 Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2019
30 тур
20 октября, воскресенье 14:00 Актобе 1:2 Окжетпес
20 тур
27 июля, суббота 15:00 Окжетпес 4:0 Актобе
10 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Актобе 0:2 Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2017
25 тур
26 августа, суббота 13:00 Окжетпес 0:2 Актобе
19 тур
8 июля, суббота 16:00 Актобе 3:0 Окжетпес
9 тур
29 апреля, суббота 14:00 Окжетпес 2:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
30 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Актобе 2:2 Окжетпес
26 тур
12 сентября, понедельник 16:00 Окжетпес 0:3 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
18 тур
24 июня, пятница 16:00 Окжетпес 4:1 Актобе
8 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 17:00 Актобе 4:2 Окжетпес
9 тур
25 апреля, суббота 11:00 Окжетпес 2:3 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 18:00 Актобе 5:2 Окжетпес
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Окжетпес 1:4 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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