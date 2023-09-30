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Шахтер - Тобол

30.09.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Шахтер - Тобол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
3 тур
14 марта, вторник 16:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2022
21 тур
2 октября, воскресенье 12:00 Тобол 3:1 Шахтер
9 тур
2 мая, понедельник 14:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
25 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Тобол 4:1 Шахтер
13 тур
24 мая, понедельник 17:00 Шахтер 0:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2020
22 тур
30 ноября, понедельник 10:00 Шахтер 1:0 Тобол
1 тур
7 марта, суббота 14:00 Тобол 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
27 тур
22 сентября, воскресенье 13:00 Шахтер 0:1 Тобол
13 тур
31 мая, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
3 тур
31 марта, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Шахтер 2:1 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 14:00 Шахтер 0:1 Тобол
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Тобол 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Тобол 1:2 Шахтер
7 тур
16 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
29 тур
1 октября, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Тобол
25 тур
26 августа, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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