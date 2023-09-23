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Кызыл-Жар - Актобе

23.09.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Кызыл-Жар - Актобе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
4 тур
1 апреля, суббота 00:00 Актобе Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига 2022
18 тур
5 сентября, понедельник 17:00 Актобе 1:0 Кызыл-Жар
6 тур
16 апреля, суббота 15:00 Кызыл-Жар 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
17 тур
22 июня, вторник 18:00 Актобе 1:1 Кызыл-Жар
5 тур
13 апреля, вторник 11:00 Кызыл-Жар 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
31 тур
27 октября, суббота 14:00 Актобе 1:0 Кызыл-Жар
17 тур
7 июля, суббота 14:00 Кызыл-Жар 2:1 Актобе
7 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 2:0 Кызыл-Жар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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