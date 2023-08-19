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Актобе - Тобол

19.08.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Актобе - Тобол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
7 тур
22 апреля, суббота 00:00 Тобол Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2022
23 тур
15 октября, суббота 12:00 Тобол 1:0 Актобе
11 тур
14 мая, суббота 17:00 Актобе 2:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
14 тур
29 мая, суббота 17:00 Тобол 2:1 Актобе
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Актобе 1:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
33 тур
10 ноября, воскресенье 12:00 Тобол 2:1 Актобе
14 тур
15 июня, суббота 17:00 Актобе 0:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 12:00 Тобол 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
27 тур
22 сентября, суббота 17:00 Актобе 3:1 Тобол
15 тур
23 июня, суббота 15:00 Тобол 2:3 Актобе
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
30 тур
20 сентября, среда 17:00 Актобе 1:0 Тобол
12 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Тобол
2 тур
12 марта, воскресенье 11:00 Тобол 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
15 тур
11 июня, суббота 17:00 Актобе 0:1 Тобол
5 тур
13 апреля, среда 14:00 Тобол 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 16:30 Актобе 2:1 Тобол
7 тур
15 апреля, среда 15:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
20 тур
11 июля, пятница 19:00 Актобе 3:1 Тобол
10 тур
6 мая, вторник 17:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
19 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Тобол 1:0 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
21 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Актобе
9 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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