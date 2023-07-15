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Шахтер - Актобе

15.07.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Шахтер - Актобе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2023
12 тур
3 июня, суббота 00:00 Актобе Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2022
16 тур
2 июля, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Актобе
4 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Актобе 1:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2021
18 тур
27 июня, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Актобе
6 тур
19 апреля, понедельник 14:00 Актобе 0:3 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
32 тур
3 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 3:2 Шахтер
18 тур
13 июля, суббота 18:00 Актобе 2:2 Шахтер
8 тур
1 мая, среда 12:00 Шахтер 3:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
30 тур
21 октября, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Актобе
16 тур
1 июля, воскресенье 18:00 Актобе 2:0 Шахтер
6 тур
22 апреля, воскресенье 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
26 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 2:0 Шахтер
18 тур
2 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 0:2 Актобе
8 тур
28 июня, среда 17:00 Актобе 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Актобе 2:0 Шахтер
11 тур
14 мая, суббота 14:00 Шахтер 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Актобе 0:1 Шахтер
11 тур
7 мая, четверг 11:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
7 тур
18 октября, суббота 16:00 Актобе 3:1 Шахтер
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:30 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 17:30 Актобе 4:0 Шахтер
2 тур
22 марта, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Суперкубок Казахстана 2014

9 марта, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Актобе 4:0 Шахтер
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Шахтер 1:2 Актобе
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Актобе 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Шахтер
2 тур
18 марта, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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