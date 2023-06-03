Актобе - Шахтер

|16 тур
|2 июля, суббота
|15:00
|Шахтер
|2:3
|Актобе
|4 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Актобе
|1:1
|Шахтер
|18 тур
|27 июня, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|1:0
|Актобе
|6 тур
|19 апреля, понедельник
|14:00
|Актобе
|0:3
|Шахтер
|32 тур
|3 ноября, воскресенье
|12:00
|Актобе
|3:2
|Шахтер
|18 тур
|13 июля, суббота
|18:00
|Актобе
|2:2
|Шахтер
|8 тур
|1 мая, среда
|12:00
|Шахтер
|3:0
|Актобе
|30 тур
|21 октября, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Актобе
|16 тур
|1 июля, воскресенье
|18:00
|Актобе
|2:0
|Шахтер
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|1:1
|Актобе
|26 тур
|10 сентября, воскресенье
|16:00
|Актобе
|2:0
|Шахтер
|18 тур
|2 июля, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|0:2
|Актобе
|8 тур
|28 июня, среда
|17:00
|Актобе
|0:1
|Шахтер
|7 тур
|18 октября, суббота
|16:00
|Актобе
|3:1
|Шахтер
|3 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:30
|Шахтер
|1:1
|Актобе
|8 тур
|19 октября, суббота
|15:00
|Актобе
|4:0
|Шахтер
|4 тур
|14 сентября, суббота
|15:00
|Шахтер
|0:1
|Актобе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10:2
|+8
|9
|2.
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|3.
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6:2
|+4
|9
|4.
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8:4
|+4
|7
|5.
|Кызыл-Жар
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|6.
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5:5
|0
|6
|7.
|Атырау
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Окжетпес
|2
|1
|0
|1
|2:5
|-3
|3
|9.
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|10.
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|11.
|Мактаарал
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|12.
|Шахтер Кр
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|13.
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|14.
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0