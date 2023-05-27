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Окжетпес - Тобол

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Окжетпес - Тобол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2020
20 тур
24 ноября, вторник 15:00 Окжетпес 0:2 Тобол
10 тур
22 сентября, вторник 12:30 Тобол 1:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2019
26 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Окжетпес
15 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Окжетпес
5 тур
14 апреля, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
31 тур
22 октября, воскресенье 13:00 Тобол 4:1 Окжетпес
13 тур
20 мая, суббота 13:00 Тобол 5:1 Окжетпес
3 тур
18 марта, суббота 11:00 Окжетпес 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
16 июля, суббота 16:00 Тобол 0:1 Окжетпес
11 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Окжетпес 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
31 тур
31 октября, суббота 12:00 Тобол 1:0 Окжетпес
27 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Окжетпес 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
13 тур
24 мая, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:0 Тобол
3 тур
15 марта, воскресенье 12:00 Тобол 0:2 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2012
16 тур
8 июля, воскресенье 16:00 Окжетпес 0:1 Тобол
4 тур
1 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Окжетпес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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