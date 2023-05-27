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Кайсар - Актобе

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Кайсар - Актобе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2021
23 тур
2 октября, суббота 17:00 Кайсар 0:2 Актобе
11 тур
14 мая, пятница 15:00 Актобе 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2019
25 тур
31 августа, суббота 16:00 Кайсар 1:3 Актобе
19 тур
20 июля, суббота 18:00 Кайсар 0:1 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 0:2 Кайсар
22 тур
11 августа, суббота 18:00 Актобе 3:1 Кайсар
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Кайсар 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
28 тур
24 сентября, воскресенье 14:00 Актобе 0:1 Кайсар
21 тур
22 июля, суббота 18:00 Актобе 1:1 Кайсар
11 тур
6 мая, суббота 15:00 Кайсар 3:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
16 тур
20 июня, суббота 16:00 Кайсар 0:0 Актобе
6 тур
11 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
8 тур
26 октября, воскресенье 13:00 Кайсар 2:2 Актобе
4 тур
20 сентября, суббота 16:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 2:2 Актобе
7 тур
19 апреля, суббота 15:00 Актобе 3:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
26 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Актобе 2:0 Кайсар
1 тур
10 марта, суббота 14:00 Кайсар 0:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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