Кайсар - Актобе

|23 тур
|2 октября, суббота
|17:00
|Кайсар
|0:2
|Актобе
|11 тур
|14 мая, пятница
|15:00
|Актобе
|1:1
|Кайсар
|25 тур
|31 августа, суббота
|16:00
|Кайсар
|1:3
|Актобе
|19 тур
|20 июля, суббота
|18:00
|Кайсар
|0:1
|Актобе
|9 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Актобе
|1:3
|Кайсар
|33 тур
|11 ноября, воскресенье
|12:00
|Актобе
|0:2
|Кайсар
|22 тур
|11 августа, суббота
|18:00
|Актобе
|3:1
|Кайсар
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|12:00
|Кайсар
|0:1
|Актобе
|28 тур
|24 сентября, воскресенье
|14:00
|Актобе
|0:1
|Кайсар
|21 тур
|22 июля, суббота
|18:00
|Актобе
|1:1
|Кайсар
|11 тур
|6 мая, суббота
|15:00
|Кайсар
|3:2
|Актобе
|8 тур
|26 октября, воскресенье
|13:00
|Кайсар
|2:2
|Актобе
|4 тур
|20 сентября, суббота
|16:00
|Актобе
|0:0
|Кайсар
|17 тур
|22 июня, воскресенье
|17:00
|Кайсар
|2:2
|Актобе
|7 тур
|19 апреля, суббота
|15:00
|Актобе
|3:0
|Кайсар
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10:2
|+8
|9
|2.
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|3.
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6:2
|+4
|9
|4.
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8:4
|+4
|7
|5.
|Кызыл-Жар
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|6.
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5:5
|0
|6
|7.
|Атырау
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Окжетпес
|2
|1
|0
|1
|2:5
|-3
|3
|9.
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|10.
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|11.
|Мактаарал
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|12.
|Шахтер Кр
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|13.
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|14.
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0