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Аксу - Каспий

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Аксу - Каспий
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2022
21 тур
1 октября, суббота 14:00 Каспий 1:0 Аксу
9 тур
2 мая, понедельник 17:00 Аксу 2:0 Каспий
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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