Введите ваш ник на сайте

Кайсар - Тобол

13.05.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайсар - Тобол
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2021
17 тур
23 июня, среда 18:00 Кайсар 1:3 Тобол
5 тур
14 апреля, среда 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2020
17 тур
3 ноября, вторник 12:00 Тобол 3:0 Кайсар
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Кайсар 2:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
29 тур
30 октября, среда 13:00 Кайсар 1:1 Тобол
20 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Тобол 0:2 Кайсар
10 тур
12 мая, воскресенье 15:00 Кайсар 5:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
24 тур
25 августа, суббота 16:00 Тобол 0:0 Кайсар
18 тур
14 июля, суббота 16:00 Кайсар 2:2 Тобол
8 тур
5 мая, суббота 15:00 Тобол 0:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 15:30 Кайсар 1:0 Тобол
15 тур
3 июня, суббота 13:00 Тобол 0:0 Кайсар
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Тобол 0:0 Кайсар
25 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Кайсар 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
18 июля, суббота 15:00 Кайсар 0:1 Тобол
11 тур
7 мая, четверг 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 0:0 Тобол
5 тур
9 апреля, среда 14:00 Тобол 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Кайсар 1:2 Тобол
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
...
  • Читайте нас: 