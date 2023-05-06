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Жетысу - Окжетпес

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Жетысу - Окжетпес
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2020
18 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Окжетпес 0:1 Жетысу
8 тур
11 сентября, пятница 13:00 Жетысу 1:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2019
32 тур
3 ноября, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:1 Жетысу
22 тур
10 августа, суббота 14:00 Окжетпес 0:1 Жетысу
1 тур
9 марта, суббота 12:00 Жетысу 5:1 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 16:00 Окжетпес 2:0 Жетысу
10 тур
10 мая, вторник 12:00 Жетысу 1:4 Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
30 тур
25 октября, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:1 Жетысу
26 тур
19 сентября, суббота 14:00 Жетысу 0:3 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:30 Жетысу 0:1 Окжетпес
4 тур
21 марта, суббота 13:00 Окжетпес 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:0 Жетысу
11 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Жетысу 1:0 Окжетпес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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