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Окжетпес - Шахтер

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Окжетпес - Шахтер
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2020
17 тур
4 ноября, среда 10:00 Шахтер 2:1 Окжетпес
7 тур
29 августа, суббота 18:00 Окжетпес 1:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
31 тур
26 октября, суббота 12:00 Шахтер 2:2 Окжетпес
19 тур
20 июля, суббота 16:00 Шахтер 1:0 Окжетпес
9 тур
5 мая, воскресенье 12:00 Окжетпес 2:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
17 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:1 Окжетпес
20 тур
15 июля, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Окжетпес
10 тур
2 мая, вторник 12:00 Окжетпес 0:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Окжетпес 3:0 Шахтер
6 тур
17 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:0 Шахтер
23 тур
15 августа, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 15:30 Шахтер 3:0 Окжетпес
7 тур
15 апреля, среда 11:00 Окжетпес 1:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
10 августа, пятница 16:00 Шахтер 4:0 Окжетпес
5 тур
8 апреля, воскресенье 13:00 Окжетпес 0:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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