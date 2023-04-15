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Актобе - Атырау

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Актобе - Атырау
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2022
14 тур
19 июня, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
2 тур
11 марта, пятница 13:00 Актобе 2:1 Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2021
15 тур
12 июня, суббота 16:00 Актобе 1:0 Атырау
3 тур
4 апреля, воскресенье 13:00 Атырау 1:3 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2019
26 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 3:2 Атырау
15 тур
23 июня, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 11:00 Актобе 2:0 Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Атырау 3:1 Актобе
18 тур
14 июля, суббота 18:00 Актобе 5:1 Атырау
8 тур
5 мая, суббота 14:30 Атырау 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:30 Атырау 2:2 Актобе
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Атырау 2:0 Актобе
7 тур
17 мая, среда 17:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Атырау 1:1 Актобе
26 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:2 Актобе
1 тур
7 марта, суббота 13:00 Актобе 1:1 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 19:00 Актобе 0:0 Атырау
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Атырау 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 18:00 Атырау 0:2 Актобе
7 тур
24 апреля, среда 16:00 Актобе 3:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
11 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Атырау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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