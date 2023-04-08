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Тобол - Астана

08.04.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Тобол - Астана
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2022
20 тур
14 сентября, среда 16:00 Астана 1:2 Тобол
8 тур
26 апреля, вторник 17:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2021
15 тур
13 июня, воскресенье 16:00 Астана 1:1 Тобол
3 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2020
14 тур
22 октября, четверг 14:00 Астана 1:0 Тобол
4 тур
25 августа, вторник 15:00 Тобол 2:0 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2019
32 тур
3 ноября, воскресенье 12:00 Тобол 0:1 Астана
17 тур
5 июля, пятница 16:00 Тобол 0:2 Астана
7 тур
27 апреля, суббота 16:00 Астана 2:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Астана
17 тур
5 июля, четверг 15:00 Тобол 0:0 Астана
7 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
29 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Тобол 1:1 Астана
21 тур
22 июля, суббота 15:00 Астана 2:0 Тобол
11 тур
6 мая, суббота 13:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Тобол 1:2 Астана
6 тур
17 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
10 июля, пятница 16:00 Тобол 1:1 Астана
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Астана 4:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 14:00 Тобол 1:1 Астана
6 тур
13 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
22 тур
4 августа, воскресенье 15:00 Астана 2:1 Тобол
1 тур
9 марта, суббота 13:00 Тобол 5:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2012
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Астана 1:1 Тобол
6 тур
15 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 3:2 Астана
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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