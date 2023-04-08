Тобол - Астана

|20 тур
|14 сентября, среда
|16:00
|Астана
|1:2
|Тобол
|8 тур
|26 апреля, вторник
|17:00
|Тобол
|1:1
|Астана
|15 тур
|13 июня, воскресенье
|16:00
|Астана
|1:1
|Тобол
|3 тур
|5 апреля, понедельник
|16:00
|Тобол
|1:1
|Астана
|32 тур
|3 ноября, воскресенье
|12:00
|Тобол
|0:1
|Астана
|17 тур
|5 июля, пятница
|16:00
|Тобол
|0:2
|Астана
|7 тур
|27 апреля, суббота
|16:00
|Астана
|2:1
|Тобол
|31 тур
|28 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|1:0
|Астана
|17 тур
|5 июля, четверг
|15:00
|Тобол
|0:0
|Астана
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|14:00
|Астана
|1:0
|Тобол
|29 тур
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|1:1
|Астана
|21 тур
|22 июля, суббота
|15:00
|Астана
|2:0
|Тобол
|11 тур
|6 мая, суббота
|13:00
|Тобол
|1:1
|Астана
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10:2
|+8
|9
|2.
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|3.
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6:2
|+4
|9
|4.
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8:4
|+4
|7
|5.
|Кызыл-Жар
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|6.
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5:5
|0
|6
|7.
|Атырау
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Окжетпес
|2
|1
|0
|1
|2:5
|-3
|3
|9.
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|10.
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|11.
|Мактаарал
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|12.
|Шахтер Кр
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|13.
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|14.
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0