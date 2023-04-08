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Ордабасы - Актобе

08.04.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Ордабасы - Актобе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2022
25 тур
29 октября, суббота 16:00 Ордабасы 2:2 Актобе
13 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Актобе 3:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2021
16 тур
18 июня, пятница 18:00 Ордабасы 0:1 Актобе
4 тур
9 апреля, пятница 16:00 Актобе 4:4 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2019
27 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:1 Актобе
12 тур
26 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:3 Ордабасы
2 тур
15 марта, пятница 12:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
26 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ордабасы 0:0 Актобе
14 тур
17 июня, воскресенье 18:00 Актобе 3:1 Ордабасы
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Актобе 2:0 Ордабасы
13 тур
20 мая, суббота 14:00 Ордабасы 2:1 Актобе
3 тур
18 марта, суббота 13:00 Актобе 0:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
32 тур
29 октября, суббота 12:00 Ордабасы 2:1 Актобе
23 тур
13 августа, суббота 17:00 Актобе 4:4 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
22 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Актобе 0:0 Ордабасы
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Ордабасы 3:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
28 тур
3 октября, суббота 12:00 Ордабасы 2:1 Актобе
24 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:00 Ордабасы 0:1 Актобе
4 тур
21 марта, суббота 13:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
10 тур
9 ноября, воскресенье 12:00 Ордабасы 1:3 Актобе
1 тур
22 октября, среда 18:00 Актобе 4:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 18:00 Актобе 1:1 Ордабасы
6 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Актобе 2:2 Ордабасы
1 тур
17 августа, суббота 15:30 Ордабасы 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
28 июля, воскресенье 16:30 Ордабасы 0:1 Актобе
11 тур
18 мая, суббота 17:00 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
15 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 1:1 Актобе
5 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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