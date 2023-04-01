Жетысу - Тобол

|16 тур
|19 июня, суббота
|16:00
|Тобол
|2:1
|Жетысу
|4 тур
|10 апреля, суббота
|12:00
|Жетысу
|0:2
|Тобол
|26 тур
|16 сентября, воскресенье
|15:00
|Тобол
|2:2
|Жетысу
|22 тур
|11 августа, суббота
|16:00
|Тобол
|1:0
|Жетысу
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|0:1
|Тобол
|28 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Тобол
|3:2
|Жетысу
|24 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|2:0
|Тобол
|32 тур
|8 ноября, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|2:0
|Тобол
|23 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:3
|Жетысу
|9 тур
|1 ноября, суббота
|12:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|0:0
|Тобол
|10 тур
|2 ноября, суббота
|13:00
|Жетысу
|1:0
|Тобол
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|15:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10:2
|+8
|9
|2.
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|3.
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6:2
|+4
|9
|4.
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8:4
|+4
|7
|5.
|Кызыл-Жар
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|6.
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5:5
|0
|6
|7.
|Атырау
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Окжетпес
|2
|1
|0
|1
|2:5
|-3
|3
|9.
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|10.
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|11.
|Мактаарал
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|12.
|Шахтер Кр
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|13.
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|14.
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0