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Жетысу - Тобол

01.04.2023, Суббота, 00:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Жетысу - Тобол
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Казахстан. Премьер-лига 2021
16 тур
19 июня, суббота 16:00 Тобол 2:1 Жетысу
4 тур
10 апреля, суббота 12:00 Жетысу 0:2 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2020
12 тур
2 октября, пятница 16:00 Тобол 2:0 Жетысу
2 тур
14 марта, суббота 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
16 тур
30 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 0:1 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 14:00 Тобол 0:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2018
26 тур
16 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 2:2 Жетысу
22 тур
11 августа, суббота 16:00 Тобол 1:0 Жетысу
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Жетысу 0:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
28 тур
24 сентября, суббота 14:00 Тобол 3:2 Жетысу
24 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Жетысу 2:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 15:30 Жетысу 0:1 Тобол
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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