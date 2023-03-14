Тобол - Шахтер

|21 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:1
|Шахтер
|9 тур
|2 мая, понедельник
|14:00
|Шахтер
|4:1
|Тобол
|21 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:1
|Шахтер
|9 тур
|2 мая, понедельник
|14:00
|Шахтер
|4:1
|Тобол
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|17:00
|Тобол
|4:1
|Шахтер
|13 тур
|24 мая, понедельник
|17:00
|Шахтер
|0:3
|Тобол
|27 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|13 тур
|31 мая, пятница
|16:00
|Тобол
|2:0
|Шахтер
|3 тур
|31 марта, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|32 тур
|3 ноября, суббота
|12:00
|Шахтер
|2:1
|Тобол
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|14:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|2 тур
|17 марта, суббота
|12:00
|Тобол
|0:1
|Шахтер
|32 тур
|28 октября, суббота
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|17 тур
|25 июня, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:2
|Шахтер
|7 тур
|16 апреля, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Тобол
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:0
|Шахтер
|28 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Тобол
|24 тур
|23 августа, воскресенье
|14:00
|Тобол
|2:1
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|3
|3
|0
|0
|10:2
|+8
|9
|2.
|Ордабасы
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|3.
|Тобол
|3
|3
|0
|0
|6:2
|+4
|9
|4.
|Кайрат
|3
|2
|1
|0
|8:4
|+4
|7
|5.
|Кызыл-Жар
|2
|2
|0
|0
|2:0
|+2
|6
|6.
|Астана
|3
|2
|0
|1
|5:5
|0
|6
|7.
|Атырау
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Окжетпес
|2
|1
|0
|1
|2:5
|-3
|3
|9.
|Кайсар
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|10.
|Аксу
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|11.
|Мактаарал
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0
|12.
|Шахтер Кр
|3
|0
|0
|3
|3:8
|-5
|0
|13.
|Каспий
|3
|0
|0
|3
|2:7
|-5
|0
|14.
|Жетысу
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0