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Расписание матчей
Франция. Кубок
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 08 февраля 2023
Марсель
08.02.2023, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
ПСЖ
31'
А. Санчес (П)
57'
Р. Малиновский
45+2'
С. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - ПСЖ
Замена
Витинья
️️️️
А. Санчес
90'
Замена
А. Унаи
️️️️
Д. Ундер
86'
76'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Верратти
64'
Желтая карточка
Н. Мендеш
63'
Замена
У. Экитике
️️️️
Витинья
63'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Д. Перейра
Замена
И. Каборе
️️️️
С. Колашинац
63'
ГОЛ! 2:1!
Р. Малиновский
57'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
49'
Желтая карточка
М. Гендузи
48'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Неймар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Санчес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Витинья
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-3-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
99
Мбемба
2
Жиго
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
25
Мендеш
2
Перейра
8
Руис
17
Витинья
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
23
Колашинац
12
Каборе
12
Каборе
23
Колашинац
7
Ундер
21
Унаи
21
Унаи
7
Ундер
4
Санчес
9
Витинья
9
Витинья
4
Санчес
2
Перейра
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
2
Перейра
6
Верратти
18
Солер
18
Солер
6
Верратти
17
Витинья
22
Экитике
22
Экитике
17
Витинья
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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