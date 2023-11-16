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Люксембург - Босния и Герцеговина

16.11.2023, Четверг, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 9 тур Люксембург - Босния и Герцеговина
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Матч начнется в 22:45 мск
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Матч начнется в 22:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа J
4 тур
20 июня, вторник 21:45 Босния и Герцеговина Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные 2022

29 марта, вторник 21:45 Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
11 тур
7 октября, пятница 22:00 Босния и Герцеговина 5:0 Люксембург
1 тур
3 сентября, пятница 22:15 Люксембург 0:3 Босния и Герцеговина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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