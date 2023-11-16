Люксембург - Босния и Герцеговина

|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Босния и Герцеговина
|Люксембург
|4 тур
|20 июня, вторник
|21:45
|Босния и Герцеговина
|Люксембург
|
|29 марта, вторник
|21:45
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Люксембург
|11 тур
|7 октября, пятница
|22:00
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Люксембург
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:15
|Люксембург
|0:3
|Босния и Герцеговина
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0