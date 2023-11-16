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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Швеция
Азербайджан - Швеция: обзор матча 16 ноября 2023
Азербайджан
16.11.2023, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 9 тур
3 : 0
Завершен
Швеция
3'
Э. Махмудов
6'
Р. Дадашов
89'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Швеция
Желтая карточка
А. Кривоцюк
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Э. Махмудов
89'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Т. Байрамов
80'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Д. Диниев
80'
Замена
Г. Алиев
️️️️
А. Исаев
74'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Р. Шейдаев
74'
74'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Й. Каюсте
60'
Замена
В. Классон
️️️️
С. Густафсон
60'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Л. Вальквист
Красная карточка
Б. Мустафазаде
56'
52'
Желтая карточка
Й. Каюсте
46'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Р. Шейдаев
29'
ГОЛ! 2:0!
Р. Дадашов
Пас отдал
А. Исаев
6'
ГОЛ! 1:0!
Э. Махмудов
Пас отдал
Р. Дадашов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
8
Эмин Махмудов
(К)
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Виктор Линделеф
(К)
ЦЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
25
Рашад Азизли
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
13
Туран Манафов
ЛЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
14
Эдди Исрафилов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
6
Никлас Хульт
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
2-1-2-5
12
Махаммадалиев
4
Маммадов
4
Мустафазаде
20
Исаев
7
Диниев
8
Махмудов
3
Джафаргулиев
9
Дадашов
7
Байрамов
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
3-1-3-2-1
1
Ольсен
3
Линделеф
3
Вальквист
14
Хеландер
8
Каюсте
19
Сванберг
18
Густафсон
13
Сема
21
Кулушевски
10
Форсберг
17
Дьекереш
20
Исаев
21
Алиев
21
Алиев
20
Исаев
11
Шейдаев
14
Исрафилов
14
Исрафилов
11
Шейдаев
7
Диниев
16
Джамалов
16
Джамалов
7
Диниев
7
Байрамов
10
Эмрели
10
Эмрели
7
Байрамов
3
Вальквист
20
Крафт
20
Крафт
3
Вальквист
18
Густафсон
17
Классон
17
Классон
18
Густафсон
8
Каюсте
22
Квайсон
22
Квайсон
8
Каюсте
Остались в запасе
Азербайджан
Швеция
13
Туран Манафов
ЛЗ
25
Рашад Азизли
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
6
Никлас Хульт
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
13
Туран Манафов
ЛЗ
25
Рашад Азизли
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
6
Никлас Хульт
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Азербайджан - Швеция
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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