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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Израиль
Косово - Израиль: обзор матча 12 ноября 2023
Косово
12.11.2023, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 8 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
41'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Израиль
90'
+7
Вторая желтая
Р. Ревиво
Желтая карточка
И. Красники
88'
84'
Желтая карточка
М. Витор
Желтая карточка
А. Мурич
79'
Замена
К. Хайризи
️️️️
М. Рашица
78'
Замена
М. Кореница
️️️️
В. Мурики
66'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Ф. Муслия
62'
62'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Н. Лави
Замена
З. Битики
️️️️
Ф. Лосаж
46'
Замена
️️️️
Л. Кастрати
46'
46'
Замена
Д. Тургеман
️️️️
Г. Кинда
Желтая карточка
К. Зиба
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Рашица
Пас отдал
В. Мурики
41'
24'
Желтая карточка
Р. Ревиво
22'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
С. Йехезкель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
17
Эрмал Красники
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
14
Кендрим Зиба
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
20
Лирим Кастрати
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
(К)
ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
10
Гади Кинда
АП
11
Оскар Глух
АП
7
Эран Захави
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Косово
16
Кенан Хакшихамза
ВР
12
Висар Бекай
ВР
3
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
7
Алтин Зекири
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
22
Меритон Кореница
АП
18
Альбан Айдини
ЦФ
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
3-3-3-2
1
Мурич
5
Деллова
3
Алити
20
Кастрати
19
Лосаж
14
Зиба
8
Муслия
23
Бериша
17
Красники
7
Рашица
18
Мурики
20
Кастрати
3-2-1-2-2
18
Глазер
3
Голдберг
4
Витор
6
Лави
2
Даса
3
Ревиво
8
Перец
10
Кинда
11
Глух
17
Йехезкель
7
Захави
7
Рашица
3
Хайризи
3
Хайризи
7
Рашица
18
Мурики
22
Кореница
22
Кореница
18
Мурики
19
Лосаж
7
Битики
7
Битики
19
Лосаж
8
Муслия
11
Рашани
11
Рашани
8
Муслия
6
Лави
16
Абу Фани
16
Абу Фани
6
Лави
17
Йехезкель
16
Каничовски
16
Каничовски
17
Йехезкель
10
Кинда
9
Тургеман
9
Тургеман
10
Кинда
Остались в запасе
Косово
Израиль
16
Кенан Хакшихамза
ВР
12
Висар Бекай
ВР
7
Алтин Зекири
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
18
Альбан Айдини
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
7
Рамзи Сафури
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
16
Кенан Хакшихамза
ВР
12
Висар Бекай
ВР
7
Алтин Зекири
ЦП
4
Илир Красники
ЦП
18
Альбан Айдини
ЦФ
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
7
Рамзи Сафури
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Идан Токломати
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Косово - Израиль
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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