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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Франция
Нидерланды - Франция: обзор матча 13 октября 2023
Нидерланды
13.10.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 7 тур
1 : 2
Завершен
Франция
83'
К. Хартман
7'
К. Мбаппе
53'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Франция
90'
+6
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+4
Желтая карточка
О. Чуамени
87'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 1:2!
К. Хартман
Пас отдал
С. Бергвейн
83'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Н. Аке
80'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Симонс
80'
80'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Р. Коло Муани
80'
Замена
М. Густо
️️️️
Ж. Клосс
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Коман
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Д. Дюмфрис
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Рабьо
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
51'
Замена
М. Виффер
️️️️
М. де Рон
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
В. Вегхорст
38'
Травма
В. Вегхорст
37'
Желтая карточка
Д. Верман
29'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ж. Клосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛАЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПАЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джоуи Верман
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЛФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Хави Симонс
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
АП
10
Килиан Мбаппе
ЛФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
7
Кингсли Коман
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
13
Ник Олий
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Мало Густо
ПЗ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-3-1-3
1
Вербрюгген
2
Гертрейда
4
ван Дейк
5
Аке
17
Хартман
3
де Рон
22
Дюмфрис
8
Верман
14
Рейндерс
9
Вегхорст
7
Симонс
4-1-1-1-3
16
Меньян
21
Клосс
15
Конате
21
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Гризманн
7
Коман
12
Муани
10
Мбаппе
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
22
Дюмфрис
2
Фримпонг
2
Фримпонг
22
Дюмфрис
3
де Рон
12
Виффер
12
Виффер
3
де Рон
7
Симонс
25
Бергвейн
25
Бергвейн
7
Симонс
9
Вегхорст
18
Мален
18
Мален
9
Вегхорст
21
Клосс
2
Густо
2
Густо
21
Клосс
7
Гризманн
19
Фофана
19
Фофана
7
Гризманн
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
7
Коман
9
Жиру
9
Жиру
7
Коман
Остались в запасе
Нидерланды
Франция
23
Андриес Нопперт
ВР
13
Ник Олий
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Андриес Нопперт
ВР
13
Ник Олий
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Калвин Стенгс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нидерланды - Франция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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